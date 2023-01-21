知名YouTuber愛莉莎莎（陳天予）以清新灑脫的題材為影片內容，吸引許多網友的關注。她過往一度因爭議事件導致找上門的業配廠商掛零，甚至窮到付不出貸款，如今卻能靠經營團購回春，還讓自己打造的網紅課程大賣。不過，她日前受邀Joeman「網紅觀察室」訪談時對此表示，「我真的算是很不努力的人。」

愛莉莎莎受邀Joeman「網紅觀察室」訪談，透露「跟許多人比起來，我真的算是很不努力的人」，因為花了大量的時間在經營自媒體以外的事務。不過，她指出，雖然努力不多，但賺的其實算偏多。

愛莉莎莎受邀Joeman「網紅觀察室」訪談，提到自己的事業如何在歷經低潮期後再度回春。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

提及過往爭議事件的影響，愛莉莎莎指出，自己當初的商務案子一夕之間全泡湯，甚至是已經拍攝完畢的影片，廠商也表示不會付錢，其中更有一些還要她倒賠，「有一陣子真的窮到貸款都要付不出來的地步。」

另外，Joeman也說，出於過往有一些網紅，在出事後就一蹶不振，當初一度還以為，「莎莎可能就這樣子了吧！」想不到她竟然能夠重返巔峰。對此，愛莉莎莎坦言，在受到爭議事件影響後，曾主動聯繫其他廠商供貨，勇於將以往的業配改為經營團購，從中重新找回自信，「我後來發現，其實團購你好好做的話，真的是一個團購可能可以打3個商案。」

至於最近開的網紅經營課程之所以大賣，愛莉莎莎認為是靠過往在粉絲當中累積的信任度，才能有今天，「如果我以前賣的團購，本身就是爛的東西，或是我說這個東西這麼好，結果大家覺得其實根本不好，那我覺得我這個課程，真的不會賣那麼好。」

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