串流影音平台Netflix發布利多，加上聯邦準備理事會（Fed）暗示縮減升息幅度，美股今天由科技類股領漲，終場收紅。

道瓊工業指數終場上漲330.93點，或1.00%，收在33375.49點。

標準普爾500指數上漲73.76點，或1.89%，收在3972.61點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲288.16點，或2.66%，收在11140.43點。

費城半導體指數上漲84.256點，或3.11%，收在2794.693點。（譯者：徐睿承）1120121