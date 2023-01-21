超誇張！刑事局統計去年整度「假投資詐欺案」財損高達新台幣24億元，顯示銀行與警方聯手阻詐似乎出現了漏洞。據了解，自稱幣商的業者在北中南設置實體店面專門買賣泰達幣USTD，全部現金交易，不過卻有多位民眾，接受詐團指示到該實體幣商購買虛擬貨幣再匯出後，才發現受騙上當，個人財損高達上千萬，而且有20多例，幣商實體店儼然成了詐團逃避銀行阻詐的新出口。

幣商設置的實體店面包括新北板橋、台南和高雄等處，去年1名70多歲退休銀髮族A先生收到飆股廣告加入LINE群組，聽信「老師帶你飛」謊言，先至銀行匯款，行員發覺情況有異報警，警方還找來其家人，苦口婆心合力勸說，才讓A先生暫時打消念頭。

事後，A先生怕買不到股票明牌，匆匆打給詐團成員哭訴在銀行遭攔阻匯款一事，還拜託對方「可否給我另外匯款方式」，於是他便依指示來到幣商實體店面，裡頭人員告訴他「你需要下載我們專用的錢包APP，否則我們無法賣幣」，接著就協助他完成操作申請冷錢包，再以現金購入泰達幣。

A先生完成泰達幣交易後，幣商人員又叮嚀「如果你要轉匯，請到外面BTM操作，一切與我們無關」，這些動作疑似是為設下斷點，後來，A先生發現投資失利，聯絡不上對方才知受騙上當，財損上千萬元，退休金全沒了。

經查，類似被詐團引導到幣商實體店面買幣轉匯，一次遭騙上千萬元的受害者不只A先生，從去年9月到12月已有20多人報警，但是，幣商辯白自己只是單純販售虛擬貨幣，並無與平台合作，直接切割關係，讓警方相當頭痛。

記者走訪台南幣商實體店，發現不僅地點簡陋、偏僻，工作人員表示採預約制，一次得購買100顆泰達幣，全部現金交易。（圖／劉耿豪攝）

本刊調查，幣商實體店面在南部仍舊風行，記者實際走訪台南某幣商實體店，發現幣商實體店不僅位處偏僻，且設在一間簡陋鐵皮屋內，遠看還以為是洗車場。

記者進門隨即發現多支監視器在監控，門內走出1名年輕女子，劈頭就說「我們都是預約制，不接受現場客，因為拉幣需要時間，最好提前一天預約」，疑似要趕走過路客，看記者一臉茫然，女子提醒「一次交易至少要買100顆泰達幣，加上手續費大約是3千多塊，我們全是現金交易」，當記者反問「這裡很荒涼，現金交易不怕被搶嗎？」女子四兩撥千金回答「很多客人也說這裡偏僻」，接著匆匆送客。

其實，該幣商實體店面在去年8月成立臉書粉專，目前有近600位追蹤者，專營「貨幣兌換」，貼文不但充斥防詐宣導，還有詐騙常見方式，該店家去年9月發布聲明「本公司無與其他平台合作」，強調「在店外交易以及自行操作之第三方與本店無關」云云。

這些防詐宣導被虛擬貨幣專家K先生痛批「根本是做賊喊抓賊」，原本幣商成立實體店面多是為了洗錢，業者故意不理像記者一般的過路客而是等預約，恐怕早已與詐團勾結坐等受害者前來；另外說自己單純賣幣，簡單一句話就把前後責任推得一乾二淨，如幣商提供下載的冷錢包是「假錢包」，其實買的虛擬貨幣根本不在自己的錢包內，不懂的民眾從頭到尾都被騙的團團轉。

在類似幣商實體店面被坑上千萬的受害人，多以60到70歲退休長者為主，K先生懷疑他們都是誤信臉書廣告，加入飆股群組被相中的「大魚」。

刑事局去年9月破獲一幣商專以泰達幣幫詐團洗錢，詐團先要求被害人到指定幣商購買泰達幣後再匯出，增加警方查緝金流難度。（圖／報系資料照）

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