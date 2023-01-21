17日台股虎年封關，加權指數終場收在14932.93點，全年跌掉15.51%，創2009年以來跌深新紀錄，整體市值蒸發8.08兆元，台灣富豪身價也跟著大縮水。封關後，CTWANT據美國《富比士》（Forbes）雜誌台灣富豪即時排行榜與2022年比較，高達9成的台灣富豪資產縮水，合計蒸發逾206億美元，約當6200億新台幣。

整體來說，「鞋王」華利集團總裁張聰淵身家縮水16億美元，近450億新台幣，但仍以105億美元穩坐首富。台灣前50大富豪仍以傳產、科技、金融三大類為主，前五大富豪中除了前首富郭台銘，其餘四位是分別以製鞋、食品、化學、紡織起家的張聰淵、蔡衍明、林書鴻、尹衍樑。

與科技產業股權分散比起來，持股集中的傳產創辦家族可說是台灣富豪的長青樹。展望今年，大陸解封加上全球央行升息步調可望放緩，傳產多屬剛性需求，因此法人看好營運仍將穩健成長。

科技產業在虎年伊始走高，隨後俄烏戰爭、大陸封城打亂需求及供應鏈，下半年還掀起庫存風暴，動盪一波大過一波，股價幾乎全打趴，廣達（2382）董事長林百里、聯發科（2454）董事長蔡明介、台積電（2330）創辦人張忠謀、研華（2395）董事長劉克振、英業達（2356）會長葉國一、日月光（3711）投控總經理張洪本等人身價，通通都縮水。

林百里也由55億美元降到49億美元，陳泰銘及張忠謀身價也分別由45億美元及26億美元，降到44億美元及22億美元，其中，又以日月光張虔生及張洪本兄弟身家縮水最大，從60億美元掉到剩20多億美元，張虔生還跌到50大富豪榜外。

而金融服務業的動盪，更是不輸科技業，不但有美國暴力升息、股債雙殺，還遭逢史上最大災難－防疫險2000多億元鉅額理賠，金融業大小股東們集體瘦身，國泰、富邦、中租、台新金、新光金，無一倖免。

金融服務業富豪排行榜中，仍以蔡家、辜家、吳家為主；系出中信集團辜家的中租集團辜仲立以45億美元身價，名列富豪榜第7名，為國內金融服務業之冠。（圖／黃威彬攝）

其中又以國泰金控（2882）的蔡宏圖、蔡政達兄弟檔影響最大，封關時兩人身價分別36、35億美元，較2022年合計的105億美元足足少掉34億美元，超過1000億元新台幣。

國泰蔡家的堂兄弟富邦金控（2881）蔡明忠及蔡明興，雖有電信業台灣大（3045）及內容通路富邦媒（8454）護身，資產仍較去年減少各13億元，分別以42億美元、41億美元，拿下第9、10名。

金融家族中，表現最逆勢亮眼的就是中租集團（5871）辜仲立，他以45億美元身價，從去年的12名擠進富豪榜第7名，是中信辜家唯一上榜的成員。

因航海王股價飛漲而身價大躍進的長榮海運（2603）董座張國華三兄弟，今年年終雖豪發52個月薪水，但因航運價格回落及股價微幅拉回，張國華個人資產也縮水到12億美元，排到第44名。

今年豪發52個月薪水的長榮海運已故創始人張榮發兒子張國華，以12億美元身價，為張家搶下第43名，其他兄弟則無緣進榜。（圖／報系資料庫）

而少數資產逆勢增加的則有，在大陸深圳上市的新萊應材董事長李水波，身價從7.65億美元成長到13億美元，漲幅居冠，也從去年的50名躍升到今年38名；香港上市、名列全球百大汽車零組件供應商的敏實集團創辦人秦榮華，相較去年資產增加3.1億美元，以15億美元排行36名。

虎年在黑天鵝擾局，富豪榜上有人進有人退，無論環境如何動盪，展望兔年，期盼每位企業掌門人真心實踐ESG，持續造福社會、創造就業機會。

在一片資產縮水中，主營潔淨應用材料、來自台中大甲的新萊應材董事長李水波，為2023年新春富豪榜上資產逆勢增值最多的企業家。（圖／翻攝自國研院儀科中心臉書）

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