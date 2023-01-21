「王子」邱勝翊2023年一開春就有賀歲片《山中森林》跟觀眾見面，這次他在片中拋下偶像包袱改當黑道大哥，叼菸甩狠全都來，對於自己的狠勁卻只給了75分，直呼：「還不夠狠，想要被打得再鼻青臉腫一點。」但片中一場一鏡到底，轉身下跪瞬間就流淚的重點戲份，一次就OK，「對那場我是滿滿意的。」

拋下偶包的王子給自己的新作品只打75分。（圖／莊立人攝）

王子表示從小就有帥氣黑幫夢，想像自己能像港片裡梁朝偉、謝霆鋒一樣，即便被打得破血流，也還是要保護女主角的那種英雄，這次他在《山中森林》首次挑戰黑幫角色，也是想讓觀眾看到他的新面貌，「但我在電影裡面的狠勁都是點到為止，比較是指使人比較多，覺得比較可惜一點。」另一挑戰是演出江湖兄弟必須菸酒不離手，偏偏他從小鼻子過敏對煙味又很敏感，苦笑喊：「對一般人來說可能很簡單，但我很討厭煙味又鼻子過敏，常常抽到頭很暈空氣又很差。」一殺青就立刻擺脫煙味。

雖然要演出黑幫角色，但討厭菸味的王子對於戲裡必須菸不離手很頭痛。（圖／莊立人攝）

片中他被剛出獄的大哥李康生找去尋仇，卻意外得知女友郭雪芙懷孕，在義氣跟愛情裡左右為難，最後他向李康生下跪，跪求帶著他一起去報仇，不願意一生欠大哥人情，整段劇情一鏡到底，心境既掙扎又要在轉身下跪一瞬間就流出男兒淚，他一次就OK，這也是他在整部電影裡最滿意的演出，直呼：「我拍戲都會習慣自己錄下來，拿給表演老師看。老師也有稱讚。」成功展現出真摯的黑道兄弟情。

王子（中）一改過往形象，在《山中森林》化身西裝暴徒。（圖／禾力文創提供）

他因演出《山中森林》與同片搭檔的郭雪芙爆出假戲真做，談起緋聞他笑喊：「感謝大家喜歡我們這對CP。」表示兩人就是認識多年的好友，這次合作很快就培養起默契。有別於之前大方認愛前任鄧麗欣，他坦言之後若再有感情對象，可能也會傾向不公開，「我會思考一下，分手跟在一起都要跟大家交代，感情比較私人，還是比較希望大家著重在工作上。」但接著又補充，笑喊：「但如果是結婚對象的話就會公開了。」

王子與郭雪芙因合作《山中森林》傳出緋聞。（圖／取自王子IG）

王子笑說以前他的人生藍圖是35歲前結婚，眼看時間一步步逼近，只剩1年多大概也不可能實現，加上他看了身邊好友，包括威廉、小煜、阿偉婚後或當爸後，生活重心紛紛轉往家庭，「覺得心態上也需要準備好，現在還是比較想要有自己的時間多一點，（結婚）就順其自然，可能40歲吧。」

除了自己的作品之外，王子也推薦過年可以去看《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》。（圖／威視提供）

至於過年計畫，他透露每年過年通常都是全家一起出遊，找間民宿一起唱歌、玩牌、玩桌遊開心度過。問起今年農曆春節推薦片單，他首推自己演出的《山中森林》，喊話觀眾「一起入槍林」，也推薦同一天上映的《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》以及動漫《灌籃高手》電影版，力推好友鍾欣凌在《婆婆》電影版的賣力演出，也不忘他小時候最愛的《灌籃高手》，直呼：「熱血男子一定要記得去看。」

王子推薦過年片單：

《山中森林》

《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》

《灌籃高手》

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鞋 / ASICS SPORTSTYLE

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