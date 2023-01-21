67歲影星成龍拍過無數膾炙人口的武打動作片，還遠赴美國好萊塢主演《尖峰時刻》、《西域威龍》以及《功夫夢》，締造亮眼票房成績，但愛自誇的個性頗為人詬病，像是他曾暗示武功比李小龍高強，但事實卻是被對方踢出屋外，此外，常與另一位功夫明星陳惠敏私下較量，卻又常常被打趴在地，只能說習武之人需常懷謙虛之心。

成龍幾年前接受談話節目《鏘鏘三人行》的訪問，被主持人問到：「如果你與李小龍是在同一個歲數，你們倆誰打得過誰？如果狀態一樣的話，打起來會怎樣？」成龍看似大器地回：「讓他贏吧！」接著暗示李小龍不是對手，「我比李小龍塊（塊頭大），比他高，李小龍肌肉很熟，我的肌肉也不賴，他是單骨，我是雙骨。李小龍被過度神話了，他一變變了個截拳道，我也可以做龍拳道，但是我不會去做。」

有人分析李小龍與陳惠敏的功夫實力。(影片來源/娛中不同 Youtube)

這一席輕視李小龍武功的言論，馬上被眾多網友罵翻，紛紛起底成龍18歲在電影《精武門》擔任大反派鈴木寬的演員橋本力的替身，結果被李小龍的腿功踹飛好幾公尺、直接摔到門外，也在電影《龍爭虎鬥》飾演嘍囉時，慘被李小龍痛毆到不成人形。

其實，另一位實力深厚的功夫明星陳惠敏也曾跟成龍交手過幾次，陳惠敏自幼愛習武，學過「譚家三展拳」和「西洋拳擊」；說起他的豐功偉業，1972年，陳惠敏代表香港參加東南亞拳賽擊敗眾多對手贏得冠軍，因此有「拳有陳惠敏腿有李小龍」之稱；1983年，陳惠敏參加「世界精英搏擊大賽」，僅用35秒便擊倒日籍拳手森崎剛。

陳惠敏曾透露，雖然成龍知名度很高，但跟自己比資歷和年紀，就是一個弟弟，在實戰中會有點弱，就好像是耍雜技。早期的成龍有些年輕氣盛，在電影裡不允許有人鋒頭蓋過自己，甚至會刪剪掉別人精彩的動作，陳惠敏就曾與成龍鬧過矛盾，據傳言，陳惠敏和成龍經常在私底下切磋，陳惠敏連打幾拳，就讓成龍痛的雌牙裂嘴，但還故意裝淡定，此事一出，大家紛紛笑稱在功夫方面，成龍真的常常被打臉。