一名外送員稱日前接到一個有趣訂單，一名客人竟只點了「2顆貢丸」要價113元，且距離還有4.9公里，他笑說這貢丸應該非常好吃，文章曝光其他網友笑說「傳說中的灑尿牛丸」、「貧窮限制我的想像」，也有不少外送員分享其他有趣經驗。

一名外送員在臉書「外送員的奇文怪事」發文，他日前送餐時發現一名客人的訂單相當特別，竟是單點2顆貢丸，並且要價就要113元，不但價錢相當驚人，距離也有點遠，「兩顆貢丸113，這個貢丸一定很好吃，客人不惜花巨款也要吃到…距離4.9公里」。

網友留言「傳說中的灑尿牛丸」、「其實客人是要拿來打乒乓球的」、「貧窮限制我的想像」、「有錢人就是這麼樸實無華」、「財務自由你懂嗎？」、「不准取笑貢丸，搞不好它超Q彈還可以打乒乓」、「取單時應該也買一份吃吃看」。

也有不少外送員分享有趣經驗，有人送過演唱會加油棒、一串香蕉、一盒小菜和一顆饅頭等，「正常啦，上次接到一單，買一把蔥花了快200」、「我有送過麥當勞中可（中杯可樂）的，4公里多搖過去根本就沒氣了」、「目前紀錄是7-11塑膠袋，因為他點的東西沒有了」。