辣模辛尤里擁有傲人H罩杯，加上常在社群網站分享火辣身材照，受到不少粉絲喜愛，不過日前突然自爆被擁有400萬粉絲的YouTuber性騷擾，忍不住怒嗆：「你不尊重我，我也不需要留路給你走」，揚言要讓對方吃上官司。

辛尤里昨(20日)發文怒嗆：「我管你yt 是不是400萬人追蹤，老娘就是看不慣你可以這樣不尊重女生，什麼叫做我們是這行以為比較開放？就可以在朋友面前亂摸我奶跟下面？就可以連續兩次我拒絕還要繼續摸？」接著表示現在面對這種事情，不會再手足無措只會哭泣，決定硬起來反擊：「對於不尊重我跟我朋友的人，等著吃官司吧你，送你新年大禮，新年快樂，直接包個律師給你驚喜」。

辛尤里接著PO出百萬YouTuber的對話紀錄，只見對方事後表示「我可以道歉」，對此，她強調：「不是『可以』道歉，而是『應該』道歉」，接著指出各行各業都很辛苦，沒有所謂高尚區別，也沒有誰應該被欺負還得忍受，畢竟尊重女人如此簡單，雖然得跟朋友反目成仇很痛苦，但相信這條路這次必須走，更撂下狠話：「你不尊重我，我也不需要留路給你走」。

對此，網友紛紛留言力挺：「真的值得提告，什麼叫 可以，看了就會怒」、「都拒絕了還說什麼以為比較開放，就算開放也不是給你摸的吧」、「開放不等於可以讓人隨便上下其手」、「真心支持告，不能容忍性騷擾」。

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