今日是除夕夜，中央氣象局上午針對宜蘭地區發布大雨特報，今明兩日東北季風減弱，天氣會逐漸好轉、氣溫漸升，初二下午起冷空氣南下後，氣溫會再下降；初三、四受寒流籠罩，各地天氣將轉為「極寒冷」，平地將挑戰3度左右的最低氣溫。

吳德榮今（21）日於《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，今（21）日東北季風減弱，天氣漸好轉，北部陰偶小雨轉多雲時晴，新竹以南晴時多雲，東半部有局部短暫雨；氣溫漸升，北偏涼、南舒適，各地早晚仍偏冷。各地區平地氣溫為北部13至21度、中部11至26度、南部12至28度、東部14至25度。

吳德榮表示，明日年初一（22日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫再升，北舒適南微熱、各地早晚微冷。年初二（23日）上午仍偏暖，下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；北東轉有雨，中南部晴時多雲。

吳德榮說，初三、四（24、25日）寒流籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣「極寒冷」；各國模式又略調強，台北氣象站將降至7度左右，平地將挑戰3度左右的最低氣溫；迎風面1500公尺以上高山（太平山、拉拉山、合歡山等）降至零下，水氣雖快速減少，但仍有局部少量飄雪機率；大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

吳德榮表示，年初五、六（26、27日）冷空氣逐日減弱、氣溫回升，天氣好轉、西晴東偶零星雨，初六晚至連假最後一天（29日）又有一波相當強的冷空氣南下，各國模式調整中，影響程度待觀察。