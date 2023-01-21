澳網第7種子、來自俄羅斯的麥維德夫（Daniil Medvedev）爆冷出局，他在男單第3輪遭到美國22歲選手柯達（Sebastian Korda）擊敗。柯達終場以7-6、6-3、7-6直落三獲勝。麥維德夫是本屆爭冠熱門，這也是柯達職業網球生涯最重大的一勝。柯達說：「這是一場難以置信的比賽，我知道自己該做什麼，在情緒起伏時仍保持專注，這是一場美妙的比賽。」柯達將於16強戰對上胡卡茲（Hubert Hurkacz）。

柯達實為將門之子，他的父親是捷克名將佩特柯達（Petr Korda），佩特科達摘下1998年澳網男單冠軍，曾打到世界排名第2。母親蕾吉娜（Regina Rajchrtova）也是網球選手，最高排名第26，代表過捷克斯洛伐克參加1988年奧運。他還有兩個姊姊潔西卡（Jessica Korda）、奈莉（Nelly Korda）都是高爾夫球女將，兩姊妹都摘過澳洲公開賽冠軍，奈莉還當過世界球后。

對此柯達自嘲：「我不知道自己世界排名會變成多少，但我媽媽最高是26名，我爸是第2名，我姊姊奈莉是第1名，我大姊潔西卡是第6名，所以我肯定是家族裡最差勁的運動員了！」柯達提到自己一家人似乎在澳洲擁有好運，他不久之前才在澳洲的阿得雷德國際賽殺進決賽，僅以些微差距敗給大魔王喬柯維奇（Novak Djokovic）。