行政院院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭並率全體閣員總辭，喊話盼總統盡速指派新閣揆。前副總統陳建仁目前接替呼聲最高，卻傳出他因薪資等因素意願不高，蔡已轉向國安會秘書長顧立雄徵詢；至於副閣揆，則可能會在桃園市前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍間選出一人。

根據《東森新聞》報導，陳建仁目前接掌閣揆意願不高，蔡英文已轉向顧立雄諮詢。相較閣揆大位，副閣揆則較無懸念，傳出應會是鄭文燦或林佳龍。

中研院評議會在2006年4月通過組織規程修訂，具諾貝爾獎級學者資格者，聘用為「特聘研究員」，能夠讓獲諾貝爾獎或等同諾貝爾獎級的學者「活到老、領到老」。過去甚至傳出，有70多歲的學者仍擔任特聘研究員，月薪高達40多萬。

根據《旺報》2020年5日14日的調查曾指出，教育部前部長吳茂昆就是特聘研究員，外傳月薪50萬元，而陳建仁與吳身分等級相當，因此陳的月薪應該就是49萬元。