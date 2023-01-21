台灣交通被CNN報導指宛如「行人地獄」，旅日的台灣正妹施鈺萱表示，台灣人過馬路會禮讓左右方來車，即使駕駛人示意行人可先行，台灣人仍會堅持讓車輛先通過，她將其拍成短片，不少網友看了直呼，「台灣真的好可悲」。

施鈺萱近日在個人臉書粉專上傳一段短片，只見她模擬台灣人過馬路的反應，先是看左右有無來車，發現左邊有車輛要通過，下秒會比手勢示意駕駛可先通行，即便駕駛人要禮讓，台灣人仍堅持讓車輛先行，結論出過馬路會禮讓車輛的人100%是台灣人。施鈺萱表示，自己對這舉動也非常有感。

影片曝光，引發一票網友討論，「不好意思，在台灣那不是禮讓，是生存本能」、「搞錯意思了，台灣人不是禮讓汽車，是怕被撞」、「不是台灣人特別喜歡禮讓來車，而是沒有讓的人7天後才回到家」、「說實在的，這件事很可悲，因為台灣的車都不讓行人」、「台灣真可悲，連外國人都知道台灣行人沒路權」、「看著看著就哭了」。

也有人分享去日本旅行，在當地被車禮讓的經驗，「在日本過馬路自動停下來，想說有沒有車子先過，結果車子都老早停下來等你過了」、「之前在日本留學，回來之後過馬路超不習慣的」、「在日本車子一定會禮讓行人，所以去日本等車子停下來，道個謝直接過去了」。