中國空軍殲-16部隊

分析家說，隨著中方加緊因應相關區域與日俱增的挑戰，解放軍正以先進的殲-16汰換老舊的殲-7機隊。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，央視本周稍早證實，第一批殲-16已部署解放軍西部戰區。而該戰區除了新疆和西藏軍區外，也要負責與印度交界，並充滿爭議的喜馬拉雅邊境邊境安全。

而防務專家說，如今殲-16已全面部署解放軍5大戰區，並將汰換服役30年的老舊殲-7，或是殲轟-7「飛豹」戰機。中國空軍裝備專家傅前哨說：「像殲-7和殲-8這樣的中國老一代軍機已經不足以應對周邊日益升高的安全挑戰。」他並指出，北京不僅在西部邊界汰換戰機，由於東海和南海是解放軍的關鍵戰略重心，隨著美國和盟友在相關海域的挑釁升級，中方需要更多長程先進戰機加以因應。

此外，一位軍方消息人士透露，隨著可以安裝在殲-16、殲-11、殲-10和殲-20上的自製渦扇-10發動機出現，可以推升殲-16的產量。

而美軍將F-15C安裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達，升級為現今的F-15EX，不僅具有強大的抗干擾能力，還加倍擴增了視野和打擊範圍，據中國《兵工科技》雜誌說，解放軍從2008年開始研製殲-16多用途戰轟機，而這正是解放軍給美國空軍將殲-11B 勁敵F-15C/D戰機升級的回應。

China deploying advanced J-16 jets as regional threats grow: analysts https://t.co/sHDEnViRBn — South China Morning Post (@SCMPNews) January 20, 2023

另一方面，2011年10月殲-16秘密首飛，並於2016年正式服役。而它是繼殲-10C之後，身為先進殲-20隱形戰機的第二個戰略夥伴。北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明便指出，殲-16身為殲-20的重要搭檔，它的酬載量達12 噸，幾乎和美國F-22戰機不相上下，可以推升空襲力，讓較弱的殲-10C負責攻擊陸地。此外，他說，北京預料，包括F-22和F-35在內，美國起碼會部署300架戰機到亞太，而其中有200架屬於美國盟友，因此解放軍需要武裝一定數量的殲-20和殲-16。

此外，新型殲-16D電戰攻擊機2021年9月28日在珠海第13屆中國航展中首度公開亮相，而2022年1月時，兩架殲-16D和另9架中方軍機便侵擾台灣西南方的防空識別區，顯示北京已部署這款先進戰機到負責監視台海的東部戰區。

而澳門軍事專家黃東則指出，殲-16是專為可能攻台而設計，但需要和殲-20隱形戰機，還有殲-10C輕型戰機搭檔互補，以展現彼此的實力。