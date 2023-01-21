資生堂千金李宓與台大學弟老公阿Q去年登記結婚，生下一對可愛雙胞胎兒子的她，昨(20日)曬出3張跟兒子泡澡的照片，只見一對傲人渾圓曲線全被看光，短短時間就吸引上千粉絲按讚朝聖。

李宓昨(20日)曬出3張跟兒子泡澡的照片，只見她頻頻誇讚兒子：「我的兒子淮淮怎麼那麼可愛」，接著透露趁著天氣冷時，跟兒子享受兩人的泡澡時光，但也不免感概：「等他長大就沒辦法全裸一起在浴缸了，要好好把握現在坦承相見的機會」，從她曬出的自拍照中，只見傲人上圍及深邃事業線搶盡目光，加上吹彈可破的白皙肌膚，讓人看的眼睛狂吃冰淇淋。

李宓曬出跟兒子泡澡的照片，F級傲人身材全被看光。(圖/李宓 臉書)

對此，網友眼見她即便已經當媽，仍維持超狂的火辣身材，紛紛留言：「尺度太猛了」、「有妳這位媽媽真是三生有幸」、「以後可以拍低一點嗎」、「重量十足，真的扛不住了」、「兒子好幸福哦，太令人羨慕了」、「尺度太猛了」，對於有網友詢問：「我朋友也想跟妳一起洗澡」，她則是高EQ回應：「 我兒子才行」。

李宓雙胞胎萌兒剛滿周歲不久，想要生女兒湊得好字的她，去年底開心宣布二度做試管嬰兒成功、再懷雙胞胎，更透露花了將近60萬台幣、耗時半年多才成功，過程可說是相當辛苦，但也強調「雙胞胎現在還不確定，要看baby發育狀況，希望都能順利長大，但目前胚胎是有成功植入2個，性別還沒辦法看出來」。