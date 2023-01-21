新年到，刮刮樂是許多人茶餘飯後重要的餘興節目，想要趁著開春期間試試手氣，台彩也公開去年刮出最多百萬富翁的縣市分布，以新北市誕生137個百萬得主最多，其次則是高雄市的120個。

111年春節台彩發行886個百萬（含以上）獎項，全台共刮出865個，其中新北市刮出137個高居全台首位，高雄市以120個排名第二，第三名則是台中市的114個。

三立新聞網報導，根據台彩公開的排名，台北市以105個緊追在台中市之後，第五名則是桃園市的91個，第六至十名則分別是台南市、彰化縣、新竹市、屏東縣，基隆市與雲林縣並列第十名，排名最後的則是連江縣，無人刮出百萬大獎。

今年春節期間，台彩共推出13款刮刮樂，以2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」最受到矚目，頭獎為7個2000萬，二獎「200萬+賓士休旅車」也有10個，三獎100萬也多達850個，全部獎項個數超過589萬個。