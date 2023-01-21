泰國政府積極發展軟實力，希望增加國際能見度，並為泰國帶來更多觀光收入，泰拳成為重點推廣項目，多個政府單位已卯足全力，要在今年讓泰拳獲得更多國際關注。

泰國政府將發展軟實力做為國家20年戰略計畫的一部分，將食物、電影、時尚、泰拳及節慶視為泰國軟實力的代表。

泰國箜劇（Khon Dance）、泰式傳統按摩（Nuad Thai）及諾拉舞（Nora Dance）分別在2018年、2019年和2021年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產，泰國還將申請泰式酸辣湯列為非物質文化遺產。

其中泰拳更是泰國政府近來力推的重點項目，希望讓泰拳成為世界知名的頂級武術。

泰拳是搏擊技術的一種，特點是可以在極短的距離下，使用拳、腳、膝、肘進行攻擊，是一種注重實用性和殺傷力的武術。泰拳可以成為競技比賽，也能做為表演，更重要的是能夠為泰國帶來更多收入。

知名泰拳武術家也是文化部顧問屯瓦空（Tunwakom Tipayajan）就表示，許多外國人慕名而來學習泰拳，政府應該建立一個平台，內容包含泰拳學校、競賽、關於泰拳知識和設備的書籍等，供有興趣的人參考，他也建議推廣讓年長者學習泰拳，達到強身健體的目的。

由於全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經趨緩，各國觀光客回流，泰國觀光局和皇家陸軍、文化部和體育局合作，將在今年2月盛大舉辦「2023驚艷泰拳節」（Amazing MuayThai Festival 2023），除了促進泰拳知名度外，觀光局也希望藉此增加更多觀光收入。

泰國外交部也推出外交部泰拳（MFA Muay Thai）的臉書、推特、Instagram和Youtube等社群媒體帳號，專門推廣泰拳，並多次舉辦泰拳快閃活動和工作坊，希望讓社會大眾感覺更貼近泰拳。