烏克蘭副外長梅爾尼克說，現在是烏克蘭擬定新戰略的時候，特別是與北京的軍事戰略關係。俄烏戰爭後，烏克蘭內部調整與中關係的呼聲不斷，但多來自國會或學界。梅爾尼克這番話可能是行政部門首次表態。

梅爾尼克（Andriy Melnyk）昨天在媒體「烏克蘭新聲」（New Voice of Ukraine）活動上說：「在我看來，北京正在決定如何定位自己與俄羅斯的關係。你不能稱之為中立。你了解中國在聯合國就我們領土完整及主權決議投票時的立場，這對我們來說至關重要。」

聯合國大會去年10月以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，中國投下棄權票。

梅爾尼克也對戰後烏中關係走向抱持謹慎態度。「關係能是戰略性的嗎？不確定。但現在確實是烏克蘭擬定新戰略的時候，特別是與北京的軍事戰略關係。現在這些關係正處於重新考量的狀態。」

他說，未來與中國建立新關係架構方面，烏克蘭的合作夥伴扮演重要角色，尤其是美國及歐洲聯盟（EU）。他以過去派駐德國的經驗指出，近期德國及歐洲已開始思考與中國互動時是否只著眼經貿利益。

梅爾尼克舉例，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）任內幾乎年年訪中，向德國社會展示這是個和平進程，雙方只會從中受益，沒有風險。如今這場戰爭使人們對此產生質疑。

烏克蘭戰略學者溥猷立（Yurii Poita）今天接受中央社採訪時說，烏克蘭媒體界及專家認為烏中戰略夥伴關係告吹，北京在多項議題上的作為違背烏克蘭利益。梅爾尼克這番話顯示，這類討論逐漸擴及政府部門。

溥猷立表示，現在可見烏克蘭政府將國家利益、地緣政治局勢及中國在俄烏戰爭中的立場納入考量，試著重新思考如何發展與中關係。

他說，烏克蘭的亞洲新外交政策將奠基於個別國家的具體支持，「而不是表態相挺」，以及烏克蘭在進一步發展中的戰略利益。因此，烏中於敏感領域的合作將大幅受限，中國未來很可能單純是貿易夥伴。烏克蘭也將積極發展與日韓等亞洲國家的新型關係。

烏克蘭與台灣關係方面，溥猷立指出，烏克蘭內部持續討論強化與台經濟及科技關係的必要性。他認為，雙邊現在需要仔細研究具有前景的發展，為個別計畫籌備路徑圖，以具體發展滿足合作意圖。

他說，烏克蘭將於戰爭中取得勝利，並成為歐洲經濟及軍事猛虎。透過協助烏克蘭打造高附加價值的新型經濟及鏈接全球供應鏈，台灣可獲得必要的烏克蘭經驗、融入歐洲發展進程，烏克蘭也將成為台灣的可靠新夥伴。目前看來，發展這種夥伴關係的必要條件正在成形。

烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）17日在世界經濟論壇（WEF）中表示，將託中國副總理劉鶴轉交總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的和平計畫信給中國國家主席習近平。

俄羅斯衛星通訊社報導，中國外交部發言人汪文斌於記者會上回覆相關提問時表示，在烏克蘭危機問題上，中國一直積極努力推動和談。「中方將繼續以自己的方式為和平解決危機發揮建設性作用」。中國外交部網站未見相關內容。