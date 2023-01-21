今年的過年終於來到後疫情的時代，相信大家也準備到國內外出遊，但10天的連假那麼漫長，不想每天人擠人的話，不妨選擇宅在家中玩玩遊戲，不管是與親友同樂的派對遊戲，還是單獨把2022年獲得遊戲大獎的作品都玩一輪破關都是不錯的選擇，此次就由記者親自推薦各款今年春節必玩的遊戲，讓大家的連假不無聊。

說到去年討論度最高的遊戲，莫過於由宮崎英高以「滿滿惡意」所打造的《艾爾登法環》，更在去年奪得TGA「年度最佳遊戲大賞」等4大獎項，而且因著其高難度的魂系遊戲設定，成為了2022年最多人全破關的遊戲同時，也是最多人棄坑的遊戲，畢竟整個遊戲故事背景與世界觀之龐大，以及主支線的任務都相當多下，不少玩家遊玩了100小時以上都仍未破關，一個Boss也要打上好幾次、甚至好幾十或百多遍才能打贏，因此引起了不少玩家的興趣，正好讓仍未入坑的玩家在連假10天一次攻略完畢。

在2022年末突襲遊戲界的《戰神：諸神黃昏》，可是在短時間內就在TGA「年度最佳遊戲」中，成為一舉奪得最多獎項的遊戲，更打破了PlayStation上史上最暢銷遊戲的紀錄，以及成為了由PS5玩家投票的2022最佳遊戲，不僅在故事與角色背景設定上也獲得好評，就連遊戲過場的動畫製作上也讓玩家相當驚艷，因此玩家在遊戲推出後都迫不急待破關來觀看整個故事，而負責遊戲開發的聖莫尼卡工作室也宣布，將於今年春季推出全新「New Game Plus」模式，讓玩家可以再期待再刷遊戲一遍來完成二周目旅程。

在去年默默地在Disney+上架的《夏日時光》動畫，雖然未有大肆宣傳，但不少粉絲都認為是去年的神作之一，而正好今天（26日）就是其衍生遊戲《夏日時光 Anather Horizon》的上市日，遊戲採玩家選擇指令以引發劇情的ADV系統，將由新的原創角色成為新主角，除了重現動畫的主線故事，更新增了原創故事與結局，讓不少粉絲此次的遊戲可以達成什麼新的結局。

《艾爾登法環》（《艾爾登法環》官網）

《戰神：諸神黃昏》（PlayStation官網）