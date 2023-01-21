今年的過年終於來到後疫情的時代，相信大家也準備到國內外出遊，但10天的連假那麼漫長，不想每天人擠人的話，不妨選擇宅在家中玩玩遊戲，不管是與親友同樂的派對遊戲，還是單獨把2022年獲得遊戲大獎的作品都玩一輪破關都是不錯的選擇，此次就由記者親自推薦各款今年春節必玩的遊戲，讓大家的連假不無聊。

喜歡可愛每關有不同路線或小遊戲的玩家，就可以選擇《星之卡比 探索發現》，有別過往的設定，為任天堂全新首款3D動作遊戲，以「星之卡比」救出被敵人抓走的「瓦豆魯迪」為主線，打造了多關短短的小遊戲，當中每關都有些小任務要達成，而且更為「星之卡比」加入了全新「塞滿嘴」技能來增加趣味性與戰鬥力，在單機模式也能進行雙人遊玩，就算只有一台主機也能與親友暢玩。

說到最近相當夯的遊戲，當然少不了《寶可夢 朱／紫》，因著全新自由的開放世界玩法，不再像以前只能走固定路線或故事，玩家能隨意在世界中探索及挑戰各個道館，而且更特別推出「朱」及「紫」兩個版本，分別推出各有限定版的寶可夢，也能讓玩家透過「寶可入口站」來交換兩版的限定寶可夢，而且場景、角色等也會有所不同，玩家可以根據個人喜好來選購版本自由度更高。

《星之卡比 探索發現》（任天堂官網）

去年的TGA遊戲大獎入圍名單中，可是跑出了年度最大黑馬，那就是由法國獨立遊戲開發團隊BlueTwelve所製作的《浪貓》，雖然精緻度與故事背景並未有其他大作深遠，但卻入圍了遊戲大獎名單，可是令人所料未及，但當玩起來就會發現遊戲的確可愛至極，玩家會以一隻亂入機器人城市的橘貓視覺，在地圖中探索、與角色互動並解謎，更因為遊戲中會有不少貓咪可愛的動作，讓不少貓奴玩家瘋迷。

《寶可夢 朱／紫》（任天堂官網）