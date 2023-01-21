今年的過年終於來到後疫情的時代，相信大家也準備到國內外出遊，但10天的連假那麼漫長，不想每天人擠人的話，不妨選擇宅在家中玩玩遊戲，不管是與親友同樂的派對遊戲，還是單獨把2022年獲得遊戲大獎的作品都玩一輪破關都是不錯的選擇，此次就由記者親自推薦各款今年春節必玩的遊戲，讓大家的連假不無聊。

說到2022年最熱門的派對遊戲，可是非《斯普拉遁 3》莫屬，因著操作簡單有趣，就連日本著名的「電玩阿嬤」都跟上熱潮瘋玩起來，玩家能夠以人類形態在戰場戰鬥，也能以魷魚形態在墨汁中隱藏行動，更能以不同武器來進行占地對戰等遊戲，還有不同的祭典活動，玩家能與鄰近主機通訊，又或是透過網路與2-8人連線遊玩對戰，可是相當刺激好玩的遊戲。

過年時吃太多時也想動一動，那就可以跟親友在家大玩《Just Dance 舞力全開 2023》，此次2023年版本支援線上多人遊戲，不管想和誰、在哪遊玩都沒有問題，只要建立私人隊伍，從好友名單中邀請另外5玩家加入，就能一同暢玩，而且還有自訂遊戲，加上以個人偏好與遊玩習慣量身打造的歌曲，享受個人化的遊戲體驗，還能透過加購《Just Dance 舞力全開+》來遊玩額外歌曲，連假動起來正剛好。

《斯普拉遁 3》（任天堂官網）

經典的《太鼓之達人》去年就推出了全新的《咚咚雷音祭》版本，把故事舞台帶到了充滿太鼓的世界「神轎都市」，與新伙伴雷雲朵朵一起成為太鼓大師，更收錄了《紅蓮華》、《Feel Special》、《在夜裡奔跑》等76首熱門歌曲，還有線上排名戰與全球玩家戰鬥功能，也能在「演奏遊戲」、「咚咔玩具大戰」、「小咚樂團」等遊戲中，讓最多4人一起單機遊玩；25日前香港區Nintendo eShop更享優惠特價。

《Just Dance 舞力全開 2023》（任天堂官網）

說到派對遊戲不能少的，當然還有萬年不衰、老少皆宜的《超級瑪利歐派對》，當中包含80種類小遊戲，包括節奏遊戲、與隊友的團體戰等，不少遊戲都要靠大家動起來一起完成，可是邊玩會邊流汗，以及關懷大笑的遊戲，另外還有另一款《瑪利歐派對 超級巨星》，完任重製了任天堂 64的棋盤，共有100種歷代瑪利歐派對小遊戲，怎麼玩都不會膩。

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》（任天堂官網）