汪小菲去年底公開認戀張穎穎，沒想到日前女方竟自曝兩人已經分手，甚至開戰張蘭「您好像在逼我站出來」，還一度槓上汪小菲「誰接觸他家誰會瘋」，引發軒然大波，如今卻被眼尖網友發現兩人似乎都在安徽，似乎是要積極挽回前女友，這讓張蘭氣炸揚言要斷掉對汪小菲的所有金援。

張蘭向來對汪小菲及張穎穎戀情極度不看好，先前在對方直播怒嗆：「就憑你是個心機女」，讓張穎穎氣到發文反擊，並PO出拒絕汪小菲求婚的對話截圖，證實兩人情已逝，對此，汪小菲竟直接在張蘭直播時留言怒嗆：「別立人設了」，護愛舉動絲毫不給母親面子，如今原本答應過年要陪張蘭吃火鍋的他，被網友發現與張穎穎都在安徽，疑似為了挽舊愛而對母親食言。

汪小菲與張穎穎被網友抓包都在安徽，兩人疑似舊情復燃。（圖／微博）

汪小菲此舉瞬間惹火張蘭，更在直播時當着8萬多人面前，宣布停掉汪小菲所有的卡，等同是斷掉對兒子的一切金援，更撂下狠話：「我也没輒啦」，似乎是難以容忍兒子多次胳膊向外彎的言行，不過也有人推測是大S不讓她見在台灣的孫子和孫女，才氣到停卡。

張穎穎先前坦承多次提分手，坦言是被汪小菲失控的情緒嚇到，還將汪小菲的暱稱改為「纏人精」，此外更心死寫道：「我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧」，似乎受不了對方的死纏爛打，更表示本來每年都會回老家過年，今年怕把負能量帶給家人，就決定不回去了，如今卻被發現汪小菲也在安徽合肥，質疑兩人檯面上吵架，私下仍生活在一起。