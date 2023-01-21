馬林魚先發投手羅培茲。（美聯社資料照）

美聯打擊王阿萊斯（Luis Arraez）被明尼蘇達雙城「1換3」交易到邁阿密馬林魚，換取先發投手羅培茲（Pablo López）和兩位小聯盟選手。25歲的阿萊斯去年球季繳出生涯代表作，0.316打擊率，銀棒獎，MVP票選第13名，他的被三振率7.1%亦是聯盟最佳，遠優於聯盟平均22.4%。

雖然阿萊斯打擊率很高，他的力量非常低，上季僅有8轟、49打點，生涯至今才14轟。他在二壘的守備相當差勁，特別是大聯盟將於新球季引入新規定，禁止內野守備布陣，二壘手和游擊手強制留在二壘壘包的兩側，如此游擊手無法移防支援二壘手。

馬林魚仍計畫讓阿萊斯擔任二壘手，主要是馬林魚打擊能力太差，被三振率又偏高，正需要阿萊斯這種類型的打者。他們原有比較穩定的先發投手輪值，因此送出羅培茲，上個球季羅培茲先發登板32場、180局是生涯新高，10勝10敗，自責分率3.75。雙城投手輪值上季表現不佳，前田健太因為開刀導致整個球季報銷，預期羅培茲可以幫他們消化一些局數。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）去年有機會挑戰美聯打擊三冠王，後來為了追逐全壘打紀錄，在打擊率方面被阿萊斯愈拉愈遠，賈吉最後停在0.311、62轟、131打點，仍然拿下雙冠王。