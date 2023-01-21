據香港《星島日報》報導，大陸新任外交部部長秦剛今年3月將擔任國務委員並繼續兼任外長，晉升為國家領導人。秦剛近日在天津當選大陸全國人大代表，進一步佐證了這一消息。秦剛由正部級到國家領導人，僅僅用了3個月，將創下官場傳奇。

秦剛2021年7月接替崔天凱出任中國駐美國大使，去年10月在中共二十大當選中央委員，上月30日接替王毅擔任外交部長，晉升為正部。消息透露，秦剛還將在三月的全國「兩會」（全國人大、政協會議）接過王毅的國務委員職務，官拜國家領導人。王毅已經擔任中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任。

報導稱，天津市近日召開人大會議，選出40名全國人大代表，並公布名單，本身是天津人的秦剛也在名單中。消息指出，大陸國務院內閣成員一般不擔任全國人大代表，參加「兩會」都是以列席身分，但擬晉升為國家領導人的內閣部長則會在地方提名擔任人大，這也進一步佐證了秦剛將擔任國務委員的消息。

五年前，時任外長的王毅也在重慶當選全國人大代表，之後升任國務委員。不過，王毅是當了11年的正部才晉升國家領導人，秦剛只用了3個月，創下官場傳奇，也顯示他深得最高領導人的高度信任。

56歲的秦剛，1966年3月出生，曾任外交部發言人、駐英國公使、新聞司司長、禮賓司司長，2018年升任外交部副部長。擔任駐美大使一年半，正逢中美關係持續受台灣、新疆、疫情等問題干擾，但他剛柔並濟，積極同美國商界及民間接觸交流。

秦剛新年剛剛以外長身分完成對非洲多國的訪問返國。他昨天向駐華使節發表新春賀辭，指剛剛過去的2022年，對中國和世界各國都是極不尋常的一年。世紀疫情的陰霾未散，地緣衝突的硝煙又起，全球多年發展成果遭到吞噬，糧食、能源安全受到衝擊。個別國家趁機大搞霸權霸道霸凌、煽動意識形態對立和陣營對抗，把世界推向分裂衝突的邊緣。

秦剛說，2023年，中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終不渝走和平發展道路，中國的發展永遠是世界和平力量的增長。推動國際社會營造團結大家庭、唱響合作主旋律，拋棄冷戰舊思維，反對排他「小圈子」。