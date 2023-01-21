網路近日瘋傳一段影片，一輛BMW X6突然左切至轎車前方後開啟「電尾門」，後車廂緩緩打開後竟是2條春聯被拉開，搭配上喜慶聲音讓網友全笑壞留言「停紅燈都不無聊了」、「我也要讓你超車」、「太有才了啦！完美詮釋電尾門」。

臉書「Drive 7867 Life」日前分享一段影片，一輛轎車行駛在路上，突然左前方有輛車急切至前方，兩輛車前後停等紅燈時，前車又開啟後車廂，開啟時剛好有「兩條春聯」被拉起，中間還有一個「春」字，綠燈亮時後車廂才自動關起並駛離，逗趣影片在網路上瘋傳。

一輛BMW X6突然左切至轎車前方後開啟「電尾門」，後車廂緩緩打開後竟是2條春聯被拉開。（翻攝自臉書「Drive 7867 Life」）

該輛BMW X6有自動開關後車廂的功能，沒想到開啟後車廂後，竟是春聯被緩緩拉開，臉書小編發文稱「如何有效的避免行車糾紛還能跟用路人拜年，這招可以學起來」，最後補充只是「純屬娛樂博君一笑」，短短一天貼文吸引近5萬人按讚，3千多則留言。

據ETtoday報導，警方表示，該車是在停等紅燈時掀開行李箱並立即關閉，當時是車輛靜止時，據查道路交通管理處罰條例第30條，開罰條件為「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，影片中不見有危險要件，因此不會開罰；但若有造成危險，最重可罰三千元以上一萬八千元以下罰鍰。

其他網友留言「太有才了啦！完美詮釋電尾門」、「好加在沒有跑出一隻祥獅獻瑞！」「下回來一個更厲害的，打開來還有一個人扮財神爺坐在裡面」、「台灣的馬路什麼時候那麼溫馨了」、「停紅燈都不無聊了」、「我也要讓你超車」、「太有才了啦！完美詮釋電尾門」、「突然之間好想裝電尾門了」。