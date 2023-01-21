明天就是農曆正月初一（1/22），即將迎來癸卯兔年，華人吠陀占星權威李靜唯老師指出，由於1/23金星和土星合相，因此春節期間財務緊縮的狀況會特別明顯，此外還有5個吠陀星座容易犯小人或破財，包含吠陀雙子、吠陀巨蟹、吠陀天秤、吠陀射手和吠陀摩羯。

李靜唯表示，從1/23凌晨4點開始，土星和金星合相，兩星相距僅為0.37度，金星掌管金錢、愛情、享樂、社交，一旦與象徵限制、壓力、災難、業力的土星合相，小至個人錢財運用大至企業金融資金方面都會產生相對限縮的狀況，儼然已在全球金融市場悄悄醞釀出一波銀行及信貸公司瀕臨破產的危機，反映在今年農曆年間財務緊縮的狀況也會特別明顯。

李靜唯分析，由於金土合相在水瓶座，水瓶座代表風象星座我行我素，獨一無二的價值觀，而愛美的金星一旦被土星壓制，那股專寵於金星奢華享樂的生活可能會被嚴肅保守的土星打折，再加上全球通貨膨脹造成物價上漲，經濟大蕭條的狀況在今年民眾會特別有感。

此外李靜唯還說，金星是貴人，土星則是專門來討債的，金土合相有貴人也有小人，可謂憂喜參半。而在春節期間有5個星座最容易犯小人或破財，李靜唯也建議這些人多接近自己的貴人星座，沾沾對方身上的好運氣。

李靜唯表示，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。(圖／李靜唯老師提供)

▎雙子座（6/15-7/14）

羅喉正坐朋友宮，不宜在過年期間做任何投資或借錢給外人，尤其是在朋友慫恿之下貿然投入，就容易破大財。

建議貴人星座：雙魚座

木星正坐雙魚將會帶來好運給你，尤其關於事業置產方面的建議，雙魚的朋友或合作夥伴將會對你未來發展帶來很好的展望及前瞻性。

▎巨蟹座（7/15-8/14）

火星正坐朋友宮，如果之前在股票或金融方面的投資虧很大，很難在短時間補回來，再加上你的朋友最近火氣都比你大，彼此之間容易爆發激烈衝突甚至撕破臉。

建議貴人星座：水瓶座

水瓶朋友今年會有很多創意或想法，多接近他可以帶給你不錯的財運，也會讓你心情變好。

▎天秤座（10/15-11/14）

花錢一向隨心所欲的天秤，今年過年荷包容易大失血，總是會有許多意外的開銷讓你入不敷出。

建議貴人星座：天蠍座（11/15-12/14）

天蠍正坐天秤財帛宮，金星又是財帛的宮主星，多接近天蠍朋友為你帶來好的桃花人緣甚至財運。

▎射手座（12/15-1/14）

計都正坐朋友宮，特別注意小人及爛桃花的誘惑，千萬不要因為一時心動變成火山孝子。

建議貴人星座：獅子座（8/15-9/14）

工作能力及領導力皆強的獅子是射手出外的貴人，如果你有獅子的朋友或團隊夥伴，當你面對破財或小人打擊時，不妨多聽聽獅子的意見，也許對你會有意想不到的收穫。

▎摩羯座（1/15-2/14）

火星正坐5宮子女宮映射收入宮位，過年期間特別注意子女狀況頻傳或因投資而破財，當然小人跟爛桃花誘惑也不得不慎。

建議貴人星座：金牛座（5/15-6/14）

個性穩重吃苦耐勞的金牛與摩羯其實非常契合，賺錢都是屬於拼命三郎型的，只是金牛這兩年運勢明顯比摩羯佳，只要多接近貴人星座的桃花或朋友都能提升你的磁場與能量，快速擺脫過去的陰霾。