大陸文化和旅遊部20日晚間宣布，從2月6日起，將試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。即時起，旅行社及線上旅遊企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。據香港《星島日報》報導，消息發布後，大陸旅行預訂平台相關搜索數據大增。在同程旅行平台與攜程平台上，出境遊相關產品搜索量瞬間上升約5倍。

據統計，攜程平台上，相關產品搜索帶動了海外目的地熱度上漲330％，當中以泰國、越南、印尼、新加坡及柬埔寨的搜索量最高。自去年12月27日以來，攜程門市出境跟團遊的諮詢量比去年同期上漲超10倍。

中國公民可旅遊的國家共有20個，包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴及阿根廷。

據飛豬綜合性旅遊出行服務平台數據顯示，截至目前，33個國家及地區的出境遊相關商品春節預訂量同比增長超1倍，其中，泰國、馬爾地夫、紐西蘭的預訂量同比增長超10倍。近一周國際機票訂單量同比增長超3倍。

據大陸文旅部通知，旅行社及線上旅遊企業不得違反時間安排或超出國家名單範圍開展出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務，同時要求各地要認真落實「乙類乙管」總體方案要求，宣傳倡導「每個人都是自己健康第一責任人」理念，指導旅行社嚴格遵守國內與目的地國家防疫要求，提醒遊客出行前做好自我監測，確認自身健康狀況，行程中注意自身安全和防護，遵守防疫規定，返回大陸後根據屬地政策落實好各項防疫要求。