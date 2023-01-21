上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）今（20）日封關，下修0.16％至1,029.75點，主要長程航線，美西線逆勢小漲1.81％至1,403美元，重回1,400美元大關；歐洲線小跌0.59％至1,014美元，仍力守1,000美元關卡；美東線、地中海線持續修正，跌幅分別為1.49％、1.09％。

業界表示，歐美需求萎縮加上大陸春節陸續停產，運價將持續波動，船公司只能透過調控艙位止穩，接下來農曆年放長假，不排除運價再起波瀾，屆時就看船公司的態度，要提高控艙力度守穩運價，還是殺價搶貨拚裝載率。

最關鍵的貨量，多家貨代業者預估，可能要等到元宵節過後，2月中大陸工廠陸續復工，出貨慢慢增加，比較明顯感受貨量變多可能要到3月。

據SCFI最新一周報價，小跌1.67點至1,029.75點。其中，上海到美西每40呎櫃運價1,403美元，周漲25美元、漲幅1.81％；到美東每40呎櫃運價2,738美元，周跌42美元、跌幅1.49％。

上海到歐洲每20呎櫃運價1,014美元，周跌6美元、跌幅0.59％；到地中海每20呎櫃運價1,816美元，周跌20美元、跌幅1.09％

在其他航線方面，上海到南美桑托斯航點每20呎櫃運價1,065美元，下跌52元、周跌4.66％；到東南亞新加坡航點每20呎櫃運價154美元，持平。