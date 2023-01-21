過年相聚怎能少得了吃鍋呢？親朋好友相聚大啖熱呼呼鍋物，邊吃邊聊是一大享受。營養師高敏敏分享6種常見鍋物的含鈉量及熱量。以常見的薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、番茄鍋、麻辣鍋、酸菜白肉鍋而言，鈉含量竟是湯汁看來最清澈的酸菜白肉鍋，只要喝2碗鈉含量就達3600毫克，遠遠超過麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐等，讓人相當驚訝。

高敏敏在其臉書粉專表示，以喝兩碗湯（約650毫升）來計算，鈉含量多寡依序排列為，酸菜白肉鍋3600mg、麻辣鍋3200mg、番茄鍋2813mg、薑母鴨 2700mg、羊肉爐2400mg、麻油雞1320mg。

衛福部建議，每人每天攝取的鈉含量上限為2400毫克，因此若喝上兩碗酸菜白肉鍋、麻辣鍋、番茄鍋湯、薑母鴨湯、羊肉爐湯，就已經破表或達標了。

為何熱量最低的酸菜白肉鍋，其鈉含量竟是最高的？高敏敏表示，因酸白菜是經過鹽巴下去醃製的，因此鈉含量高得驚人。

她並提醒，若要健康吃鍋，仍可透過幾個技巧達到，例如烹調要少油，若是麻油雞、薑母鴨需加酒烹調，可使用半水酒烹調，享用鍋物時將浮油刮除，以減少油脂攝取。

其次，要加入蔬菜以增加膳食纖維的攝取。此外，少使用豆瓣醬或豆腐乳調味，改以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油。最後，少吃加工製品改以原型食材為主，例如避免蛋餃、魚餃、丸子等加工製品，用以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。