台中太平警分局成功阻詐，幫婦人保住200萬元。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

年關到，詐騙案件層出不窮！台中市6旬林姓婦人日前欲匯款200萬元，謊稱要給兒媳婦裝潢房子用，郵局行員察覺有異報警。太平警分局員警趕赴現場，成功阻止典型「假檢警監管帳戶之詐騙案」，終於讓婦人恍然大悟，成功保助多年積蓄。

太平警分局新平派出所警員王舜平、劉思聖日前10點多接獲宜欣郵局王姓行員報案，稱「有民眾要匯款至不明帳戶，疑似遭詐騙，請求就方協助。」員警到場了解。

郵局行員表示，進行關懷提問時，林婦起初不願意表明用途，後來神情緊張頻稱款項要匯給兒媳婦裝修房屋用。在員警耐心詢問及說明下，她才解除防衛心態。

林婦稱，前些天接獲自稱法院人員電話，告知其帳戶涉嫌洗錢案，要求依指示匯款至指定帳戶並予以監管，還以「偵查不公開」為由，要求不能告知任何人，否則恐有牢獄之災。林婦信以為真，幸在警方及行員勸阻下，才明白是詐騙手法，讓她直呼「詐騙集團真是可惡！」

太平分局分局長蔡慶星表示，司法機關絕對不會要求交付財物保管，陌生來電提及涉洗錢案或監管帳戶等就是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免被騙上當。