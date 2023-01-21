為讓臺北市慢飛天使獲得多元學習機會，感受過年幸福的氛圍，台北市市文山特殊教育學校邀請身心障礙藝術家周于翔老師、木柵區農會主任鄭金塗所率領的家政書法研習班龔朝陽老師、林瑧瑧老師及志工團隊在文山特教學校體育館示範揮毫大展身手，一同參與「鴻兔大展迎新春，名家揮毫贈春聯」藝術創作活動，期望學生們能夠透過寫春聯體驗活動，認識與體會臺灣傳統節慶的內涵。

這次藝術創作活動，特教學生除了體驗寫春聯，還有「點點貼春聯」及「新年吉祥話排排樂」等體驗活動，讓不同程度的學生們都能體會到春節到來的熱鬧氣氛，同時，藉此練習手部精細動作、學習文字語句排列等，讓學生們不僅歡樂，更是受益良多，雖然寫出來的春聯不是最工整，但也是最溫暖的春聯。

文山特教家長會長鐘秉鈞說道，帶著孩子寫春聯，一起感受年節氛圍，既體驗文化內涵，也實踐美感生活，期勉新的一年擁有更多的快樂幸福。

高職部學生楊同學表示，非常好玩，可以看別人寫春聯、拍照，還可以自己用黑色墨水在春聯紙上寫字，帶回家貼在爸爸的書房及白板上，佈置過年的氣氛。

活動除了讓學生及教職員工感受幸福氛圍，校方更將美感教育結合春節情境布置，以及將藝術創作融入學校活動，讓全校師生及家長能在多元美感教學情境中欣賞書法之美，並增加學生多元學習的經驗，帶給學生愉悅且豐富的學習體驗，期許慢飛天使們能在快樂的學習環境中成長，並在年節期間共同感受迎春納福的喜悅。