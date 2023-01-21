農曆年腳步到來，大家紛紛準備返鄉或開始春節行程。民進黨立委高嘉瑜驚呼，昨（20）晚明明是小年夜，怎麼台北市還是好多車？並打趣表示「不是該唱空城計了嗎」。此話一出，竟讓大批網友嚇呆，直呼「太可怕了！千萬別唱！妳一唱台北真的就空城了！」但也有人表示希望高多開唱，因為這樣就不怕塞車了。

高嘉瑜昨日在臉書發文，刊出她跟一位老奶奶拿著春聯的合照，那張春聯上有她的簽名，兩人露出洋溢的笑容，氣氛相當溫馨。

高嘉瑜卻反差性極強的在內文寫道：「爲什麼小年夜台北市還好多車？不是該唱空城計了嗎！」並隨文附上5個「崩潰」的表情。

此文發出後獲得破2000個讚近超過200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「太可怕了！千萬別唱！妳一唱台北真的就空城了！」「什麼？妳說妳要唱歌？那我趕快落跑先」、「嘉瑜一說開唱，城內馬上先淨空」、「可以提供下載您唱歌的完整錄音檔嗎？我是您的歌迷，嘿嘿嘿」、「希望妳有空可以多多開唱，這樣我們就可以不用怕塞車了！」