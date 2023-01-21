國軍第三作戰區111年「重砲射擊操演」

由於對岸軍事動作頻頻，促使台灣延長義務役期。然而，有剛結束義務役期的後備軍人說，要是想讓軍事訓練發揮效果，需要做的遠不只此。

據CNN新聞網20日報導，6名最近才接受過義務役的台灣年輕人說，相關訓練不僅過時、無聊，而且不切實際。他們說，這是幾十年前設計的，重心放在刺刀訓練上，但缺乏城市戰略，或是如何因應無人機等現代武器的訓練。

有些人說，步槍太少了，或是訓練的武器太舊，根本不能用。還有人說，他們雖然專門接受大砲、手榴彈和迫擊砲部隊訓練，但根本沒有任何彈藥以供訓練。

去年才服過役的台中的25歲工程師丹尼斯（Dennis）就說，他被指派到砲兵部隊，但由於教官擔心，新兵可能會受傷，因此他根本沒學會怎麼發射砲彈。由於他還是後備軍人，因此不願透露真名。「我們獲派簡單任務，多數時間都花在幫忙打掃和清洗砲車上，」他說，「要是今天就開戰，要我去當砲兵，那我想我只會變成炮灰。」

總統蔡英文最近才宣布，從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生的役男，義務役役期由4個月恢復為1年。她說，「4個月兵役已經沒有辦法因應當前的戰備需求。」而軍方說，如南韓役男的役期為18-21 個月，新加坡為24個月，而以色列為24-30個月，這些民主國家的役期都比台灣長。

對蔡英文來說，加強台灣軍力已成為當務之急。自從美國聯邦眾議院前議長裴洛西去年8月訪台後，解放軍就在台灣周邊舉行規模空前的海空演習，而北京也始終不排除武統的可能性。蔡英文在宣布延長役期時強調，沒人想打仗，但和平不會從天上掉下來。然而，後備軍人說，義務役的問題不只在於役期短，唯有透過更徹底的改革才能解決。

例如，2021年服役的26歲彰化審計員劉先生說，在他們連上有超過100枝突擊步槍，但只有十幾枝能用來進行射擊練習，但當時連上約有140名受徵召的新兵。