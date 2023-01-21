一名網友日前追求在林森北制服酒店工作的小姐，製造驚喜和送禮物2個月後獲得芳心，正式交往後，女方卻開始不常回訊息，他甚至曾聽到對方用曾對他說過的甜言蜜語講電話，對方都解釋只是客人，某次他在路上撞見女友與別人當眾卿卿我我，調查後才得知他根本只是「眾多小王之一」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前台北林森北路某制服酒店認識一名酒店小姐後相談甚歡，他開始猛烈追求，對方稱在一起以前需要過程和驚喜，於是他買了禮物和佈置場景製造浪漫時刻，2個月後對方終於點頭答應交往，確認彼此為男女朋友。

他後來發現女方常推辭約會，或是不常回訊息，理由是睡著了，某次約會時他聽到對方用很曖昧的語氣與他人講電話，內容都是對方先前曾對他說過的，對方僅解釋是客人而已，他當下也沒有多想，直到某天他開車撞見對方與另名男子在路上卿卿我我，才得知原來對方早有「不只一位男友」。

該網友說女方根本不只兩位「男友」，且對方使用的手段都一樣，都是要求有浪漫過程和驚喜，崩潰發文「被騙了錢、騙了禮物、騙了時間、騙了感情」；其他網友留言「這是火山孝子的自白？」「歡場無真愛」、「醒了就好，下次別當孝子」。