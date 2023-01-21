今年春節有10天假期，數位部表示，農曆春節為國人最為重視的節日，但是對於通傳系統的惡意攻擊，不會因為假日而停止，反而可能利用假期心情相對放鬆時突發襲擊。數位部「國家通訊暨網路安全中心」（NCCSC）為確保春節期間我國通訊傳播服務不中斷，成立春節應變小組，由同仁輪值守護通傳系統，全力做好資安防護準備，確保我國通傳關鍵基礎設施在春節期間正常運作。

數位部去（111）年8月27日成立後，接手國家通訊傳播委員會（NCC）維持通傳領域關鍵基礎設施韌性及資安的任務，NCCSC藉由公私協同合作，建立通傳網路資安防護網，全天候即時掌握通傳領域關鍵基礎設施運作狀態，並提供資通安全情資分享以強化資安聯防機制，同時受理關鍵基礎設施提供者資安事件通報及提供協處服務，以提升通傳網路持續營運的韌性。

為確保國人在春節期間享有優質且不中斷的通訊傳播服務，數位部已請通傳領域關鍵基礎設施提供者全力備戰，加強春節連假的資安防護工作。數位部也成立NCCSC應變小組，於春節期間堅守崗位、嚴陣以待，提供全年無休24小時不間斷的守護，以及輔導業者於發生資安事件時進行即時通報、應變處理且迅速恢復，守護通傳網路穩定運作。

數位部長唐鳳、次長闕河鳴也特別到訪NCCSC，嘉勉留守人員的辛勞，感謝輪值人員犧牲與家人的年節團聚機會，守護我國通傳系統、確保通訊傳播關鍵基礎設施運作一切正常，保障民眾於返鄉、出遊、走春時享有優質、安全、可信賴的通傳服務。