高雄市長陳其邁（左）21日上午到民生醫院視察，致贈加菜金給院方。（林瑞益攝）

21日是除夕，高雄市長陳其邁上午到民生醫院視察並慰問醫療人員，對於清近賴清德人士說賴之前說的務實台獨工作者講的是「務實」，陳其邁表示：「我現在已經是市長了，所以就在防疫的工作，還有過年的各項不管是工安或是治安的工作，謝謝。」

陳其邁上午到民生醫院與小港醫院慰問醫護人員，他說，祝福所有守在醫療最前線的醫護人員，向他們拜年，尤其在去年一整年歷經COVID-19疫情的肆虐，大家都守住整個防疫的最前線，讓市民能夠更安全，所以今天特別來感謝醫護人員。

對於醫療人員春節加碼專診慰問金？高雄市衛生局副局長潘炤穎說，在春節期間10天的連假裡，在醫療的整備部分，除了高雄市25家的急救責任醫院，因應可能出現就醫人潮而出現壅塞的部分，在市長的指示之下，在過年前大概3周就要求所有的急救責任醫院，分別開設上呼吸道的專診，專診的目的包含成人跟幼兒都能夠在就醫的同時，如果只是檢傷分類在3級以下，包含4級、5級的部分都可以分流到專診，有效地去紓解急診可能出現的壅塞狀況。