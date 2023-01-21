吳速玲與歌手曹格去年11月宣布14年婚姻畫下句點，雙方也發表聲明證實「讓彼此回到最初位置」，如今走出婚變風波的她，原訂初一要帶著小孩出國飛峇里島放鬆5天，沒想到出發前才發現護照效期不夠，如今只能留在台灣過年。

吳速玲表示原本初一要帶小孩飛峇里島玩個5天，沒想到就在機票及飯店訂好後，才發現明明有幾十間飯店可以選，卻選了遠在離島的住宿，但為時已晚只能退款50%，讓她表示只得硬著頭皮去，沒想到在困擾船票時，才驚覺有2本護照剩不到半年就過期，忙打電話去確認後，得知飛東南亞的護照，一定要6個月以上有效期，讓她無奈表示：「涼了」，只能乖乖的留在台北過年。

雖然飯店不能退款，不過還是能夠改期，這讓吳速玲無奈表示：「久違的峇里島只能下次見」，更有預感這段期間待在台北應該會爆吃，但也不忘提醒網友：「大家趕快把護照拿出來看一下」，對此，網友紛紛留言：「我家護照正巧不夠6個月，只好乖乖在家過年啦」、「我朋友出發前一天才發現過期」、「隨著變化過著不同的假期、 也是不一樣的享受」。

曹格去年與吳速玲發聲明證實離婚後，指出婚姻後半段時，彼此常帶著無法理解對方的態度生活，因此最後選擇結束婚姻關係，也希望外界能給他們必需的隱私和空間。