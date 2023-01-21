大雅調解會委員吳境安(右2)分享「講善的故事，耕耘當事人的心田」小故事獲獎。（台中市府法制局提供／陳淑娥台中傳真）

現今社會人與人之間糾紛多，調解委員堪稱是現代和事佬！台中市府法制局出版「調解心、鄉土情」小故事，下冊52篇文章近日將問世。法制局長李善植指出，「調解心、鄉土情」 3年來收錄121篇作品，篇篇精彩、耐人尋味，值得分享，反思己身，讓人生觀更豁達、更寬容。

法制局自109年度起，舉辦「調解心、鄉土情」調解委員徵文活動，迴響熱烈，110年法制局將官網、FB發表的69篇故事編為上冊；去年持續續徵文，近日也將52篇文章出版為下冊，3年來共收錄121篇小故事。

李善植表示，「調解」是當事人遭遇日常糾紛，透過協調機制相互讓步、解決紛爭的制度；每個調解事件背後都有一段獨特的真實故事，調解委員調解時為勸諭和解，也不免和故事主角交織出彼此對人生的喟嘆，並適當給予當事人溫厚提醒。

法制局介紹，許多紛爭化解都需要一些技巧，如大雅區吳境安調解委員在「講善的故事，耕耘當事人的心田」便提到，婆媳關係是家家有本難唸的經，他於調解時如何開解、使兩代人言歸於好，便是運用不講大道理、不做任何批判的方式，透過和這家人說古時「孝道補藥」故事，讓雙方重新修補關係。

神岡區調解委員陳秀美，對於最難調解的家事事件，在「變質的親情」故事也有深刻自省，因為她是婆婆和長輩身份，卻發現調解扶養費請求案件時，養兒無法防老，自省老年人應該要有自己財務規劃，以免年老無人扶養。婆媳相處更是件難事，媳婦來自另一個家庭，初期融入必有難處，婆婆須整理自己觀念，接受年輕人新想法，才能成為真正的一家人。

調解也發生過離奇的案件，西屯區調解委員蔣曼娜便在「有趣的緣分」提到，車禍調解佔調解案件大宗，她每天都要處理許多車禍調解案件，但緣分很奇妙，計程車司機於102年撞傷一個未成年人，和解後一年，該位司機又撞傷此未成年人的哥哥，只能說冤家路窄，調解時又遇到蔣委員，當然重聚的三方調解成立，不過大家應該不希望遇到這種有趣的緣分吧。

法制局指出，3年來台中市調解委員們121篇故事於眾人期待中成功出書問世，是其智慧結晶並件件意味深長，歡迎各界共同發掘調解世界中的溫馨感人、寬容希望。作品發布於法制局官網( https://www.legal.taichung.gov.tw/ )及法制局臉書( https://www.facebook.com/TCCGLAB/ )，歡迎市民一同共賞。

調解台中市李善植和事佬小故事