過年與親朋好友圍爐吃年菜，少不了用辣醬增添美食風味。立委蘇巧慧今年邀請三位號稱很會吃辣的立委賴品妤、鄭運鵬、張廖萬堅一同進行「百搭辣醬PK賽」，四位立委分別帶上各自最愛的辣醬，不但要挑戰盲測辣醬，還要挑選出最適合搭配各種年菜的百搭辣醬。沒想到從四款辣醬中PK勝出的「東泉辣椒醬」，竟是因為眾人心血來潮挑戰東泉加牛奶，意外發現有甜點般的口感，不僅張廖萬堅驚訝表示有太妃糖的味道，蘇巧慧也直呼，「真的不能小看台中人！」。

四位立委一開始先信心滿滿的介紹各自帶來的辣醬，賴品妤帶來其選區金山的志工「寶媽」秘傳的辣醬，還特別提醒大家這款辣醬「辣度超高，一定要小心服用」。鄭運鵬則介紹由他以前的國會助理創業開設的「川又焱正宗麻辣小鍋滷」所特製的花椒醬，帶有獨特的麻香，更拍胸脯保證「味道絕對跟其他辣醬不一樣」。

台中立委張廖萬堅則霸氣的說，他帶來的東泉辣椒醬就是台中人的血液，不需要特別介紹。蘇巧慧表示，他帶來的「麻辣八寶肉醬」也有一番故事，是由先前參選高雄市議員的蘇致榮「阿榮師」全手工炒製而成。蘇巧慧特別強調，以肉醬為基底的辣醬不管拌什麼都適合，「我可以一瓶辣醬配三碗飯！」。

進入辣醬盲測環節，四位立委戴上眼罩，準備接受挑戰，沒想到四款辣醬特色過於鮮明，每個人吃下第一口後，都瞬間猜到是誰帶來的辣醬。但在挑戰過程中，鄭運鵬被辣到頭頂飆汗，頻頻擦汗、喝水，蘇巧慧也瀕臨崩潰邊緣，忍不住脫下眼罩大喊，「我連眼睛都辣到流汗！」。相較於蘇巧慧跟鄭運鵬的誇張反應，賴品妤跟張廖萬堅則相當淡定，賴品妤甚至化身美食節目主持人，針對每款辣醬仔細講評，兩組人吃辣功力馬上看出差別。

盲測結束後，隨即進入「百搭辣醬PK賽」，大家首先享用蘇巧慧特別準備的年菜，以及鄭運鵬帶來的麻辣火鍋，並搭配四款不同風味辣醬，進一步評選誰才是最百搭辣醬。張廖萬堅第一口還是忍不住以炒米粉配東泉辣椒醬，並稱這是台中人的經典搭配，被鄭運鵬吐槽，「台中人不要被東泉限制想像」，沒想到鄭運鵬自己卻連吃好幾口芋泥球，根本沒碰眼前的辣醬，還頻頻喝牛奶解辣，賴品妤不禁狠嗆鄭運鵬是「吃辣界之恥」，蘇巧慧也笑說，原來找鄭運鵬挑戰吃辣主題，「根本是找錯人」。

吃到一半時，鄭運鵬突然提議要挑戰東泉加牛奶的滋味，張廖萬堅隨即義不容辭第一個挑戰，喝完之後卻驚訝表示，「竟然有太妃糖的味道」，其他三位立委也跟著躍躍欲試，嘗試後紛紛同意東泉加牛奶的搭配十分順口，賴品妤甚至形容，「很像用喝的起司蛋糕」。

最後四人一致通過，如果東泉辣椒醬連牛奶都可以搭配，那當然毫無異議獲選百搭辣醬第一名。蘇巧慧表示，其實四款辣醬特色都相當鮮明，非常適合過年團聚時，分享給親朋好友一同搭配下飯，不僅增添美食風味，也更有團圓滋味。四位立委也在吃完辣後，共同祝福民眾兔年行大運，勁辣好運旺旺來。