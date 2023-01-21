今天除夕早上的台鐵5143次新自強號車身沒清理就開出(讀者提供)

今年春節疏運台鐵加開了將近500班次加班車，大增運能；不過今（21）日除夕有旅客反映，一早的加班車5143次新型自強號，為了多開列車，車廂裡外都沒有清理，原本潔白的車身「像女生哭花了眼線」；且全車座位都是反方向，讓旅客暈到不行。

台鐵加班車未清車身 反方向座位旅客暈到不行

今年春節期間台鐵共加開499班次加班車，加掛186輛次車廂。之前台鐵表示，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，整體運能較去年春節提升12％以上，創下歷年新高。

像今日早上的5143次七堵往潮州（06：36-11：56）新型自強號EMU3000，就是此次「春節限定」加班車，僅在1月20日至29日行駛。

不過有旅客反映，該班列車車身都是黑的，一條條的黑線掛在原本潔白的車身上「像女生哭花了眼線」；此外整車座位都是反方向，不知是不是因為準備時間不夠所以不處理，旅客都很錯愕，不少人還暈車。

旅客表示，台鐵加班車完全不清潔整理就直接繼續載客，「有點像是餐廳為了多接客人、多翻桌，就不清桌面，直接讓下一桌客人用餐。」

本報詢問業內人士，了解到通常列車載客完畢之後，正常流程是：車子進到調車場；入庫時，會行經洗車機，由機器簡略清洗外殼；進到庫內後，再由清洗人員完整清洗一次；此外車廂內部也會整理清潔，並將座椅轉至正確方向。