【愛傳媒樂風專欄】淡水似乎與動物碑記特別有緣，除了畜魂碑、牛瘟撲滅紀念碑外，還有一方「犧牲動物紀念碑」。

犧牲動物紀念碑和牛瘟撲滅紀念碑一樣位於淡水家畜衛生試驗所內，立於1950年，碑文先是歷數日治時期日人防治獸疫之過程，再則說明國民政府重建因二戰破壞之家畜所之經過，最後將這一切功績歸於無數犧牲之動物，因此立碑紀念。

1904年，日本總督府阿猴廳為防治獸疫，在屏東成立「牛瘟血清作業所」；1913年，總督府殖產局在臺北設「獸疫血清作業室」，1919年兩機構合併於臺北，稱「總督府獸疫血清製造所」，1931年遷至淡水。

1945年，因二戰波及，該所停工，直至隔年5月，國民政府派省政府農林廳畜牧科科長吳景美為光復後首任所長，將設施一一修復，四年之內製造了動物血清五百多萬公撮，為此而犧牲之動物不可計數，為紀念這些生命，特立此碑以記。

碑末說得好：「唯諸畜献身眾生，塗肝腦、灑碧血、成仁取義，足可與先賢先烈之造福人群者爭輝同光！」

在新冠疫情肆虐的當下，人類想度過難關，的確仍得靠這些動物殉身來拯救世界了。

作者為一介小角色

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