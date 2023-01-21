新北市長侯友宜表示，非常歡迎總統、朱主席都能夠來新北市廟宇參拜，都是期待這塊土地的每一個人都能夠共好。（葉書宏攝）

農曆除夕，新北市長侯友宜今（21日）一早前往新北市聯合醫院三重院區慰勞醫護，國民黨主席朱立倫將於大年初一到林口竹林山觀音寺參拜，對此，侯友宜表示，非常歡迎總統、朱主席都能夠來新北市廟宇參拜，都是期待這塊土地的每一個人都能夠共好。

朱立倫年初一林口參拜 侯友宜：非常歡迎來新北

侯友宜表示，朱主席到新北市來拜廟，朱擔任過新北市長，每一個人到新北市來拜廟、祈福、為國為民，謝謝大家都願意為國為民、好好打拚。尤其在過年期間會跟所有的好朋友們在各地互相祝福，大家互相祈求國泰平安、萬事如意。

他也期盼，希望走過疫情，在今年經濟困頓的過程當中，但願國家除了平安以外也能夠讓經濟起飛，帶來更祥和的社會。

侯友宜表示，自己非常歡迎總統甚至包括朱主席都能夠來新北市廟宇來參拜，因為廟宇參拜，他們都是一心一意為國家、為人民來祈福，每一個人到廟宇參拜，不管為個人、為國家、為人民，私心都是期待這塊土地的每一個人都能夠共好，都能夠好好的珍惜現在的生活，努力的面對未來，都希望生活會過得更好，非常感謝。