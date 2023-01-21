近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有10年多次簽證的使用。據香港東網報導，中國駐美大使館發言人當地時間20日表示，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次簽證仍暫停使用，主要原因是其中有大量為旅遊類簽證，中方將根據新冠疫情形勢發展，適時調整有關措施。

該發言人稱，本月8日中國政府實施新冠病毒感染乙類乙管後中外人員往來暫行措施，進一步優化了外籍人士赴華安排，恢復審發定居、訪問、過境、商務、團聚以及探親和私人事務類簽證，但赴陸旅遊、就醫事由的簽證申請暫不受理。

發言人強調，持有2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次簽證的人員現階段如有赴華需求，中國駐美使領館將視具體情況為申請人審發新的簽證並提供相應便利。

發言人表示，為提高簽證審發效率，向申請人提供更加便捷的服務，中國駐美使領館將於近期陸續恢復領事證件大廳對外辦公，現場受理簽證申請。