LeBron James and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/nqNZqkeVJw — NBA Communications (@NBAPR) January 19, 2023

籃網後衛厄文（Kyrie Irving）經過反猶風暴之後，人氣並未衰減，在本季明星賽的球迷投票遙遙領先，可望成為先發球員。根據聯盟官方最新一輪結果，厄文以396萬票成為東區最受歡迎的後場球員，領先騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）的385萬票，第3名的傑倫布朗（Jaylen Brown）以209萬票大幅落後。

一些人對厄文的高人氣感到憤怒，美媒《雅虎體育》作家Ben Rohrbach批評厄文的反猶行為，認為他利用了身為球星的影響力宣揚種族歧視，這種人不該入選明星賽。更令他不解的是，厄文的人氣非但沒有減少，反而大幅提升，從上屆的113萬票（沒有入選）暴升到今年的396萬票，也遠遠超過前年的276萬票（有入選）。

「在他發出仇恨言論之後，這麼短的時間內就把他提升為聯盟的門面，這送出一個非常糟糕的訊息。全明星賽是一項榮譽，不是權利。」由於明星賽採取50%球迷票選、25%球員教練投票、25%媒體投票，眼看球迷還是很喜歡厄文，Ben Rohrbach只得呼籲媒體和教練們想清楚再決定。

球迷非常支持厄文，有人指出「聯盟利用厄文賺了那麼多錢，如今憑什麼剝奪他入選明星賽的資格？」聯盟公布最新的球衣與周邊銷售榜，厄文名列第15，顯然球迷沒有因為他看了一部胡說八道的紀錄片就抵制他。