洗澡可洗去身體表面汙垢，美國一名家醫師考德爾（Jen Caudle）表示，不少人洗澡都會忽略5部位，如肚臍、耳朵、手指、雙腿及腳趾，尤其是耳朵容易藏髒汙，用手揉一揉耳後，如果聞到臭味，代表很久沒洗了。

據《每日郵報》報導，美國醫師考德爾日前在個人抖音（TikTok）上傳一段影片指出，很多人洗澡會忽略5地方，分別是肚臍、耳朵、手指、雙腿及腳趾。她說很多人不洗肚臍真的很噁心；第二個是耳朵，因為耳朵有耳廓，髒污不易清洗，若揉一揉耳後，聞起來很臭，代表很久沒洗了。

考德爾表示，第三是指甲，因為容易藏有汙垢，很容易被忽略；第四是雙腿，絕對不是淋浴時讓泡泡從上流到腿部這樣清洗，而是認真清洗雙腿。最後一個部位是腳趾，她說想要預防多種感染，就要把腳趾洗乾淨。

考德爾的影片曝光後，吸引130萬人觀看，不少人都相當驚訝，「我真的從沒洗過肚臍」、「剛剛很認真的去洗耳朵，真的臭」、「耳朵我都是洗臉的時候隨便搓幾下」、「5項全被醫師說中了」。