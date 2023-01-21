全球晶片荒後，各國開始加化半導體自給自足的能力，避免供應鏈再度受到攻擊，就連英國也在最新戰略文件草案提到，包括台積電在內，台灣囊括超過9成的先進晶片產能，但鑒於大陸入侵風險仍在，英國應該要採取相關措施，減少對台灣晶片的依賴。

美國財經媒體披露，戰略文件草案強調，半導體為戰略物資，將是未來地緣政治與經濟重要議題，其中台灣包括台積電在內，擁有超過的先進晶片產能，但也面臨大陸干預甚至入侵的風險，若真的發生衝突，將影響英國的經濟發展。

不僅如此，文件中也提到美國與歐洲的晶片法，英國應該從友好及安全的國家分散貨源，並挹注鉅額資金自行研發，扶植其國內半導體產業。

最重要的是，半導體範圍廣泛，從家電、汽車、電腦到軍事武器都大量應用，若出現短缺，將重演疫情期間的悲劇，進而衝擊經濟。

該文件提到，台灣議題、美中之間的緊張局勢都將加劇半導體產業的不確定性，英國政府應該要在這樣的背景下，支持有助於發展電動車、5G通訊及新興半導體產業，才能在全球競爭的行列取得先機。