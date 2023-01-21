歷史小鎮鹿港保留濃厚的年味，鹿港天后廟埕已經點亮千百盞小燈籠，周邊燈飾也燦爛輝煌，文武廟、鹿港街區和頂番婆地區也布置光環境和各式璀璨花燈，歡迎旅客及返鄉民眾一同在新春到來之際迎接美好的一年。
彰化縣長王惠美表示，迎接嶄新的一年，疫情終於逐漸遠去，除夕夜將要來跟鄉親們賀年，先回鹿港發放兔年小福袋
，也跟鄉親一起到廟宇裡沾沾新年的吉祥喜氣，祝福大家旺兔安昌、鴻兔大展，兔年行大運。
縣長王惠美福袋發放時間、地點，21點在鹿港文武廟、22點在鹿港護聖宮（台灣玻璃廟）、23點15分在鹿港天后宮、24點鹿港護安宮，每場次限時限量，福袋發完為止。
鹿港鎮公所也精心規劃，「春來」系列活動揭開序幕，今年的首發「春來迎金兔」，活動從除夕夜開始，在文武廟開香點燈為鄉親祈福，為鹿港增添美麗夜色；更有文衡聖帝及頂番踩街、發送元宵提燈、頂番點燈晚會等深具在地特色的年節活動，期盼帶給大家一整年滿滿的福氣。
鹿港鎮長許志宏表示，文武廟除夕開香點燈活動於除夕夜為民眾祈福，並點亮文武廟光環境各式璀璨花燈，著名的縣定古蹟鹿港武廟主祀文衡聖帝，2020年首次舉辦文衡聖帝賜福踩街活動，引起廣大迴響，因疫情睽違2年後，再次於大年初七、1月28日下午盛大登場，為鹿港再創旅遊高峰。
國定古蹟鹿港天后宮也是藝術的殿堂，是台灣唯一奉祀湄洲媽祖廟開基媽祖神尊的廟宇，每年新春人潮絡繹不絕，從除夕夜將恭請湄洲媽祖進中殿視事、舉辦金鑼開鑼儀式，初一上午9點敲響平安鑼、10點和下午2點發送招財小紅包，大年初四抽各行各業的「百業籤」也是萬眾矚目。
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