1月20日，大陸文化和旅遊部發佈《關於試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務的通知》，2023年2月6日起，試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。

國家名單包括：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

據澎湃新聞報導，政策甫推出，各大旅行社立刻啟動團隊遊項目，除了第一時間上架全部相關線路產品之外，與各個目的地國家旅遊局的對接也正在展開。

政策推出後，馬蜂窩站內相關海外目的地熱度漲幅超過300％，泰國仍舊穩居中國遊客最關注的海外目的地榜首，瞬時訪問熱度高漲350％，「泰國度假酒店」熱度上漲200％，曼谷、清邁、普吉島、甲米、蘇梅島分列泰國瞬時訪問量最高的目的地前五。

大陸國有大型綜合商貿旅遊流通投資企業嶺南商旅集團旗下廣之旅表示，該社相關出境遊線路已經上架，同時，廣之旅正緊鑼密鼓地與各國旅遊局對接各項首團禮遇安排。

廣之旅總裁趙文志表示，在2023年之初恢復20國出境跟團遊和「機票＋酒店」業務，是旅遊行業加速恢復的「助推器」；廣之旅已經與多個境外旅遊目的地、航空公司、酒店集團深度溝通，為市場重啟做好準備。隨著出境航班的加密、開放國家的進一步增加，2023年上半年旅遊市場發展將進入「快車道」，廣之旅也將圍繞遊客新需求及目的地資源深挖，在產品和服務的創新研發上持續發力。

眾信旅遊表示，從諮詢數據上看，泰國、日本、新加坡成為諮詢量最大的國家。此外，東南亞周邊國家及免簽、落地簽目的地，如馬爾地夫、普吉島、峇里島；有長期多次往返簽證的國家，如美國、加拿大也成為遊客關注的重點。

中青旅認為，隨著近期政策的密集釋放，出境旅遊市場需求量激增。中青旅遨遊網的數據顯示，簽證預訂量較同期增長300％以上，以出境機票、酒店、簽證辦理和相關目的地旅遊服務的需求和諮詢量激增，其中，東南亞短線國家以及免簽、落地簽海島備受客戶青睞。

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，目前的跨省出遊人次、方式、目的地等數據，基本能夠感覺到期待許久的「詩和遠方」在逐漸回歸。因此，春秋旅遊就會更加要求所有產品設計、地接和現場服務人員，高度關注每一位遊客的健康和安全，讓旅遊美好場景重新回到人們的記憶中。