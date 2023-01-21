美女主播張齡予去年生下兒子「小班長」，升格為人母後，經常在臉書分享育兒經，近來準備度過有孩子的第一個農曆新年的她，透露公婆體恤有嫩嬰的夫妻倆不方便，已經提前一起吃年夜飯圍爐，忍不住大讚婆婆：「她的愛不會讓人窒息」。

張齡予表示今年因為公婆要回鄉，加上體諒升格為新手爸媽的夫妻倆，帶著嫩嬰不方便移動，因此提早吃完年夜飯，還得到婆婆贈送的金球項鍊，讓一向喜歡圓圓東西的她，直呼：「純金亮亮的，看起來卻好時髦」，話鋒一轉，提到兒子出生後，更意識到自己生活在充滿愛的環境裡，像是近來許多人誇讚她生完小孩氣色很好，她坦言除有娘家疼之外，身為神隊友的老公更是功不可沒，不僅幫她找到日間保母，還獨攬大部分夜間時段顧兒，加上婆家即時支援，才能夠充分休息。

張齡予發文舉出婆婆種種行徑，大讚她的愛不會讓人窒息。（圖／張齡予 臉書）

張齡予提及婆婆不只外表年輕時髦，思想也非傳統固執，即便覺得家人之間要親密，仍得要保有自己的空間，大讚：「她的愛不會讓人窒息」，更指出在家人需要時，總會第一秒出現幫忙分憂解勞，接著舉例像是趕不上保母下班時，總會跳出來幫忙看小孩，也會一同吃晚餐分享日常大小事，上述種種無私付出，讓她直誇婆婆：「她是家人最強大的後盾，她是家人最忠實的啦啦隊」。

張齡予強調出嫁後，身分轉換過程還在持續適應，但很感激先生跟公公婆婆悉心照料，讓她能夠自在做自己，並能夠快樂的度過生活每一刻。