今年年假長達10天，民眾不免大吃大喝一頓。台中市運動中心不打烊，朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子6座運動中心及港區運動公園，1月23日(大年初二)起將開始營業。台中市府運動局長李昱叡提醒，歡度假期、品嘗美食之餘，也別忘保持健康運動好習慣，邀請大家一起運動促進健康。

局長李昱叡指出，感謝各運動中心經營團隊持續提供優質運動場域，完善運動服務，不定期舉辦專案特色課程吸引民眾參與，鼓勵市民養成每週運動3次、每次30分鐘以上的好習慣，盼未來持續和各運動中心攜手合作，也歡迎市民朋友加入愛運動的行列。

李昱叡表示，台中市全國首創「國民暨兒童運動中心」，盧市長上任後成功啟用長春、大里、潭子3座國兒運，去年也成功推動清水、豐原、北屯、太平等4座中心動工建造，推展全民運動向下扎根，營造台中市全齡友善的運動環境，積極推廣酷運動、酷城市。

運動局說明，運動中心和市立游泳池營運時間，部分營業時間因應春節假期進行調整，詳情請上運動局網站( https://pse.is/4qhkkg)或各運動中心粉絲專頁查詢。