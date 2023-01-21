新北九份過年期間遊客絡繹不絕，許多遊客都會搭乘公車上山。20日中午，一輛客運載運遊客上山抵達九份老街口，讓旅客下車時，車後竟冒出煙霧，司機及乘客皆未察覺。所幸當時擔任巡邏勤務的警員林勇志經過，發現異狀， 緊急通知司機滅火，無人員傷亡。

瑞芳警分局長王耀輝表示，司機經警方通知後，先疏散乘客，打開引擎蓋時，引擎內已有火苗竄出，便利用車上的滅火器緊急撲滅，化解一場危機。執勤同仁當時機警將事故化解，將尋適當時機公開表揚，同時也呼籲民眾行駛道路前，能仔細檢查車輛狀況， 才能避免發生事故意外。